Palermo, D’Angelo: “Dobbiamo fare una grande gara e una grande prestazione, non vogliamo cali di tensione”

Il viceallenatore dei rosanero è intervenuto in conferenza stampa

⚽️ 30 aprile - 19:04

Il viceallenatore del Palermo, Maurizio D'Angelo, è intervenuto in conferenza stampa invece di Filippo Inzaghi, affetto da raucedine, nel pomeriggio odierno:

Catanzaro ormai sicuro del quinto posto, il Palermo molto probabilmente arriverà quarto. Le chiedo: da questo punto di vista, forse il match di domani non avrà un valore relativo, però è una partita che offrirà ugualmente spunti di interesse importanti. Ritiene che ci sarà un ampio turnover e che sarà una vetrina utile per chi ha giocato meno, oltre a permettervi di studiare quella che potrebbe essere l’avversaria nella semifinale play-off?

“Sì, per quanto riguarda questa partita, il mister è stato molto chiaro con la squadra: non vuole nessuna gestione. La gestione ci porterebbe ad arrivare ai play-off non nel modo ideale. Giocherà chi darà le maggiori garanzie per fare una grande prestazione. Abbiamo voglia di terminare il campionato davanti ai nostri tifosi, che saranno più di 26.000 anche domani, e siamo consci delle responsabilità che abbiamo. Dobbiamo fare una grande gara e una grande prestazione. I giocatori che andranno in campo, sulla base delle valutazioni della settimana, saranno quelli che daranno più garanzie.”

State facendo anche un ragionamento legato ai diffidati? E il pareggio con la Reggiana ha spento le ambizioni di promozione diretta: qual è il clima nello spogliatoio?

“La squadra ha reagito ed è conscia del campionato che sta facendo. Dopo la partita con l’Entella abbiamo intrapreso un percorso fatto di prestazioni e risultati. Abbiamo un punteggio importante: altri anni non si pensava che con 69 punti, a due giornate dalla fine, si potesse essere quarti. Stiamo facendo un grande campionato e i ragazzi lo sanno. Affronteremo queste due gare con la massima determinazione prima dei play-off. Per quanto riguarda il turnover, è una parola che non piace al nostro allenatore: giocherà chi darà maggiori garanzie. Ad esempio Veroli partirà titolare, perché ha dimostrato molto in allenamento pur avendo avuto meno spazio. Chi scenderà in campo sarà pronto a dare il 100%, perché non vogliamo cali di tensione.”