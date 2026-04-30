Palermo, D’Angelo: “Bani è pienamente recuperato. Gomes? Entrerà a partita in corso”

Le parole del viceallenatore, Maurizio D'Angelo, è intervenuto in conferenza stampa

⚽️ 30 aprile - 19:07

Il viceallenatore del Palermo, Maurizio D'Angelo, è intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio odierno:

In questa stagione il Palermo talvolta ha mostrato poca concretezza negli ultimi 20 metri. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori o da dinamiche migliorabili?

“Sicuramente non abbiamo il miglior attacco, ma siamo comunque tra le prime squadre per reti fatte e tra le migliori difese. Possiamo migliorare e queste partite ci danno l’occasione per farlo. Dire che abbiamo problemi in attacco è eccessivo: abbiamo raccolto meno rispetto alla mole di gioco creata. Se producessimo poche occasioni sarebbe preoccupante, ma in realtà creiamo molto. Dobbiamo essere più concreti e ci stiamo lavorando, anche in vista di queste ultime due partite.”

Quali sono le condizioni di Bani? Verrà tenuto a riposo anche domani? E la gestione delle risorse viene fatta su queste due partite o si valuterà settimana per settimana?

“Mattia ha fatto una buona settimana ed è pienamente recuperato: il piccolo problema della scorsa settimana è superato. Tuttavia, al momento non facciamo valutazioni definitive. Vogliamo affrontare questa partita con il massimo potenziale possibile, poi penseremo alla prossima, prestando comunque attenzione ai diffidati.”

Gomes è rientrato in gruppo: sarà convocato? Può essere una risorsa importante per i play-off?

“Claudio Gomes ha svolto tutta la settimana con il gruppo ed è pienamente recuperato. Sarà convocato e faremo le dovute valutazioni: probabilmente entrerà a partita in corso, visto il periodo di inattività. Ci auguriamo possa dare il suo contributo, perché è un giocatore importante per noi.”