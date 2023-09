Palermo-Cosenza 0-1, le pagelle dei quotidiani: bene Segre, insufficiente Brunori

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani sportivi e non ai calciatori del Palermo scesi in campo contro la Cosenza.

Seconda volta al "Renzo Barbera" in campionato per il Palermo edizione 2023-2024. Ed è primo ko in campionato. La squadra di Eugenio Corini è stata sconfitta dal Cosenza. Nell'impianto palermitano 0-1 il risultato finale alla luce delle rete messe a segno da Luigi Canotto. Un club di Viale del Fante audace che non è riuscito a capitalizzare quelle poche palle gol create. Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo scesi in campo: