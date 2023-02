Palermo, corsa a tre: Graves, Orihuela o Buttaro a sostituire lo squalificato Mateju

Il tecnico Corini dovrà schierare uno dei tre contro la capolista Frosinone

"In difesa c'è una corsa a tre". Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori su un'assenza in particolare in vista della gara del Palermo contro il Frosinone in programma il prossimo sabato 18 febbraio alle ore 14.00 allo stadio "Renzo Barbera".

Ales Mateju, nel corso della recente partita al "Ferraris" contro il Genoa, ha rimediato un cartellino giallo pesante in quanto diffidato che lo costringerà a saltare il turno contro la capolista della Serie B. Il tecnico rosanero Eugenio Corini dovrà dunque sostituire il difensore ex Brescia nel braccetto di destra del proprio terzetto, con le scelte che ricadono su tre calciatori. Essendo Davide Bettella ancora fermo ai box, sono pronti a dare il cambio a Mateju i nuovi arrivati Simon Graves, Renzo Orihuela e l'ormai rientrato in gruppo Alessio Buttaro.

Ad affiancare Ivan Marconi e Ionut Nedelcearu, in qualsiasi caso, ci sarà un difensore che non gioca un'intera partita da parecchio tempo, fattore non da poco che dovrà tenere a mente il tecnico di Bagnolo Mella. "L’ultima volta che il danese ha disputato 90 minuti risale al 13 novembre (Randers-Midtjylland 0-0). Per trovare l’ultima gara da protagonista dell’uruguaiano, invece, bisogna risalire al 21 ottobre, quando il suo Montevideo City venne sconfitto 2-1 dal River Plate. Buttaro, infine, ha giocato tutto il match col Cittadella (0-0 in casa, lo scorso 23 ottobre) e poi si è fatto male", evidenzia il quotidiano. Orihuela e Graves, tuttavia, sono già riusciti ad esordire con la maglia rosanero, rispettivamente nelle vittorie contro Ascoli e Reggina, entrando a gara in corso per garantire sicurezza alla retroguardia mantenendo il vantaggio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il vincitore di questa "corsa a tre" potrebbe essere Graves, sottolineando come il centrale classe 1999 abbia giocato con continuità le ultime due stagioni in Danimarca e di come abbia particolarmente impressionato per le sue doti nel corso degli allenamenti.