Palermo, Corriere dello Sport: “Testa libera, Corini riparte dall’ultimo undici”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo sia concentrato sulla gara di Cittadella, in programma sabato 13 gennaio. Tuttavia, il mercato invernale, che è ancora aperto per altri 20 giorni, potrebbe rappresentare un problema per la squadra rosanero. Infatti, è normale che i giocatori siano distratti quando sono oggetto di indiscrezioni o possibili partenze. Questo può essere un problema per ogni allenatore, che deve mantenere i suoi giocatori concentrati sulla gara. Inoltre, il Palermo ha avuto problemi dopo ogni sosta in questa stagione. Ora, la squadra deve restare agganciata al gruppo delle prime della classe, e non può permettersi di perdere punti. Dalla sessione invernale non sono previste rivoluzioni che possono modificare il sistema di gioco. La squadra resterà più o meno la stessa, tranne per la presenza in panchina di Desplanches, che si è fratturato il quinto metacarpo della mano destra e sarà out per almeno un mese. A Cittadella, invece, non saranno disponibili Lucioni e Coulibaly. È probabile che al Tombolato vada in campo la stessa squadra che ha vinto con la Cremonese. Questo sottolinea l'importanza di Nedelcearu, come ricambio naturale di Lucioni. A destra dovrebbe restare Graves, e non dovrebbero esserci novità a centrocampo e in attacco.