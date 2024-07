Palermo, Corriere dello Sport: “Si cresce bene e compatti con Dionisi, nodo Brunori”

Una graduale ma progressiva assimilazione di dettami, principi e metodologie di lavoro targati Alessio Dionisi, con il nuovo tecnico che sta inculcando filosofia calcistica, forma mentis ed identità tattica alla sua squadra. Un Palermo chiaramente in via di definizione ed in modalità work in progress, che va ancora completato e rifinito sul mercato e lavora sull'intelaiatura della rosa dello scorso anno. Tuttavia, dopo lo scivolone con gli svizzeri del Rapperswill, sono arrivati due successi in amichevole di prestigio, al cospetto di Monza e Leicester, entrambi griffati Federico Di Francesco. Risultato che conta relativamente poco, como sottolineato opportunamente da Dionisi, in questi test estivi. Gare comunque utili a testare equilibri, sincronismi nelle due fasi di gioco e compattezza, tutti aspetti in cui il Palermo ha fornito certamente segnali molto confortanti, sapendo soffrie in modo ordinato e corale, proponendo i suoi temi in fase offensiva, colpendo con cinismo e concretezza l'avversario quando ne ha avuto l'opportunità. La società ha chiarito l'assenza di Brunori, motivandola con un problemino di natura muscolare e smentendo l'ipotesi di un forfait diplomatico. Tuttavia, è evidente che il futuro del bomber italobrasiliano resta più che mai incerto. Palermo che lavora sul mercato alla ricerca di un'alternativa per non farsi trovare spiazzato dall'evolversi della questione, Appuah aggiungerà freschezza e qualità alla batteria degli esterni del tridente, ma è chiaro che non sarò l'ultimo arrivo per quanto concerne il reparto avanzato della compagine di Dionisi.