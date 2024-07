Calciomercato Palermo, Gds: “Forfait col Leicester ed intrigo Brunori, il Genoa…”

Edizione odierna del Giornale di Sicilia che dedica un approfondimento al misteroBrunori. Out nel test amichevole contro il Leicester per un problema muscolare emerso fin dall'arrivo del Palermo a Manchester, l'italobrasiliano non era presente neanche in tribuna allo stadio di Chesterfield per assistere al match insieme agli altri compagni al momento indisponibili per infortunio. Un dettaglio non da poco che ha ovviamente fatto molto rumore - come sottolinea il noto quotidiano cartaceo regionale - al pari del silenzio assordante del capitano rosanero in merito al suo futuro, dopo le ultime dichiarazioni post ko contro il Venezia che avevano destato perplessità, malumore e polemiche tra i tifosi. L'offerta presentata ad inizio luglio dalla Cremonese, cinque milioni di euro per rilevare a titolo definitivo il cartellino del bomber, non è stata ritenuta soddisfacente dal club targato CFG, che non ha intenzione di negoziare un'eventuale cessione su una base inferiore ai sei milioni di euro ed ha altresì posto un veto al trasferimento ad una diretta concorrente in Serie B. Richiesta del Palermo complicata da soddisfare, il Sassuolo sarebbe alla finestra qualora cedesse Berardi, ma Brunori preferirebbe ovviamente cimentarsi in Serie A. Genoa che potrebbe fare un pensierino all'ex Juventus Next Gen, qualora Retegui accettasse la corte di qualche big, Juventus in testa, ed il club ligure incassasse una cifra tale da poter reinvestire in parte proprio sul cartellino di un attaccante che intriga molto come il numero nove rosanero. Una situazione che diventa sempre più spinosa, con il Palermo che finora ha pubblicamente assunto una posizione categorica attorno al suo profilo, definendolo al centro del progetto tecnico ed incedibile o quasi. Innegabile però, che la tentazione di cambiare aria e giocarsi la chance della Serie A alla soglia dei trent'anni è molto forte per il centravanti italobrasiliano. L'affaire Brunori va risolto il prima possibile, con perentorietà e senza ulteriori tentennamenti, nell'interesse di tutte le parti in causa.