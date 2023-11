Palermo, Corriere dello Sport: “Momento critico e stop Di Francesco. Mosse Corini…”

Momento critico in casa Palermo. Un punto in tre match e una pericolosa involuzione sul piano delle prestazioni. Blackout inatteso dopo la sosta del torneo cadetto per gli impegni delle Nazionali. Rosanero che hanno perso contatto con la capolista Parma e hanno subito il sorpasso di Venezia, Modena e Catanzaro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica un'analisi approfondita sul frangente d'impasse della compagine di Corini, che vive il momento più difficile della prima parte di stagione. Brunori e compagni covano propositi di riscatto in vista del doppio turno casalingo contro Brescia e Cittadella. Corini valuta novità in termini di modulo e di interpreti per la sfida contro le Rondinelle, nell'auspicio di invertire sollecitamente il trend negativo e ripristinare la velocità di crociera di inizio annata. Contro la formazione di Gastaldello, nel match valido per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie b, il tecnico rosanero ritrova Coulibaly e Di Mariano tra i convocabili, ma perde Federico Di Francesco. Lesione di primo grado al soleo della gamba destra, ma Corini lo aspetta. Ancora qualche giorno di pazienza per Vasic: il talento ex Padova potrebbe tornare a disposizione per la gara contro il Cittadella di Gorini in programma domenica 12 novembre. Equilibrio tra i reparti, compattezza ed efficacia in fase di non possesso, concretezza ed incisività nello sviluppo della proposta offensiva. Tutte caratteristiche virtuose che il Palermo sembra avere improvvisamente smarrito, attitudini che Corini spera di ritrovare fin dal match di domani pomeriggio contro il Brescia.