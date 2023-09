Palermo, Corriere dello Sport: “Legge Soleri, entra e incide. Gol e assist, Corini…”

Gli aggettivi ormai si sprecano. I numeri certificano ineluttabilmente valore e peso specifico del calciatore in seno nell'economia di gioco e risultati della squadra. Edoardo Soleri è uno straordinario valore aggiunto, tendenzialmente part-time, del Palermo di Eugenio Corini. Asso nella manica e jolly dirimente, il classe 1997 lo è stato fin dalla sua prima stagione in maglia rosanero. Dodici gol, tutti da subentrato, pesantissimi per la promozione in Serie B conquistata dalla squadra di Silvio Baldini dopo una straripante cavalcata ai playoff. L'innata capacità di sintonizzarsi subito sulle giuste frequenze, tattiche e motivazionali, ogni qualvolta viene gettato nella mischia in corso d'opera. Impattante e decisivo, Soleri cambia spesso canovaccio ed indirizzo tattica di un match quando subentra a gara in corso, lasciando il segno con una giocata vincente e tangibile, assist o gol che sia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport celebra lo spessore della boa scuola Roma snocciolando il suo score con la maglia rosanero idealmente cucita sulla pelle. La scorsa stagione due reti su quattro firmate entrando dalla panchina, idem nell'avvio di questo campionato in cui Soleri ha già firmato due gol ed un assist da super-sub. Soltanto cinquantacinque minuti giocati tra Coppa Italia e campionato, capitalizzati al meglio da un attaccante sempre più maturo e completo. Il noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea come Soleri sia ormai un fattore per il Palermo di Eugenio Corini, in una rosa competitiva, larga e profonda in cui non tutti i componenti possono essere certi di un posto da titolare.