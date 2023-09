Palermo, Corriere dello Sport: “Ambiziosi con Di Francesco, gol e cena a Soleri…”

Palermo ambizioso e determinato a recitare da big in campionato come dimostra l'arrivo di Federico Di Francesco dal Lecce. Gol all'esordio per il classe 1994 che competa un reparto offensivo top per la Serie B

L'edizione odierna del corriere dello Sport rivisita la conferenza stampa di presentazione del classe 1994, Federico Di Francesco, giunto a Palermo da pochi giorni ma già perfettamente calatosi nella nuova realtà. Un impatto talmente repentino ed efficace da griffare immediatamente il tabellino dei marcatori, nello scorcio concessogli da Corini nel finale del match interno contro la Ferapisalò. Dieci minuti sono bastati per lasciare il segno e dare un saggio esaustivo in merito al tasso di personalità ed alla cifra tecnica di un calciatore dai valori assoluti decisamente superiori alla media della categoria. Il figlio d'arte ha giocato bene sette stagioni in Serie A, e soltanto qualche giorno fa aveva deciso con una zampata ferale il match del Via del Mare tra Lecce e Lazio. Un destro che ha battuto Provedel e coronato il ribaltone giallorosso sulla compagine di Maurizio Sarri, regalo d'addio dell'ex Sassuolo già in prossimità di accettare la corte del Palermo targato City Football Group. L'articolo pubblicato dal noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea come il calciatore non abbia mai ottenuto una promozione dalla B alla A e sia fortemente desideroso di sfatare questo tabù a Palermo. Piazza che ha subito caricato il talentuoso jolly offensivo, rimasto favorevolmente impressionato da passione e trasporto del pubblico e dalla bolla emotiva del Renzo Barbera. Un'intesa spontanea e naturale anche con i nuovi compagni, Di Francesco aveva già giocato in carriera con Henderson, Ceccaroni e Stulac, ma conosce bene molti altri big in seno all'attuale rosa di Corini. L'ex Lecce ha anche scherzato sull'assist di Soleri, che con un gesto di altruismo ed intelligenza calcistica ha restituito la sfera al compagno meglio posizionato in occasione della rete del tris ai gardesani. Cena assicurata per la boa offensiva scuola Roma, che ha consentito a Di Francesco di celebrare nel migliore dei modi, subito con un gol all'esordio, la prima con la maglia del Palermo FC.