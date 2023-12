Palermo, Corriere dello Sport: “Empoli e Genoa su Brunori, risposta club rosa…”

Chiusi i battenti del girone d'andata, con uno score complessivo in linea con gli obiettivi di inizio stagione, il Palermo targato City Football Group si appresta a tuffarsi nella sessione invernale di calciomercato al fine di definire, potenziare e ottimizzare la rosa a disposizione di Eugenio Corini. Dal capitolo cessioni, che potrebbe principalmente riguardare i calciatori meno impiegati e gli elementi in scadenza di contratto il prossimo giugno, a quello relativo ai potenziali innesti per colmare alcune lacune emerse nel corso della prima parte del campionato ed elevare la cifra tecnica complessiva dell'organico. Propositi ed intendimenti analoghi a tutti i club partecipanti ai campionati professionistici, desiderosi di rimediare ad eventuali errori di valutazione commessi in estate. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle strategie di mercato delle formazioni impegnate nella lotta salvezza in Serie A, soffermandosi in particolare su Empoli e Genoa, compagini che hanno evidenziato qualche difficoltà di troppo in fase realizzativa. Il profilo di Matteo Brunori, bomber principe, capitano e leader tecnico del Palermo di Corini, fa gola a diverse società che disputano la massima serie. Non certo una novità, visto che nel recente passato sia Cagliari sia Torino, tra le altre hanno monitorato con attenzione il percorso dell'attaccante italobrasiliano. Brunori è divenuto giocatore simbolo della rinascita del club di viale del Fante, mattatore con ventinove gol dell'esaltante promozione in Serie B della banda Baldini, quindi finalizzatore implacabile anche nella scorsa stagione in Serie B, con venti marcature stagionali tra campionato e Coppa Italia. Terzo goleador in assoluto della storia del Palermo grazie anche alle sette realizzazioni siglate nella stagione in corso, con perle balistiche di pregevolissima fattura e marcata cifra balistica, come in occasione della doppietta al Tardini contro la capolista Parma. Cresciuto notevolmente anche sotto il profilo tecnico-tattico, Brunori è oggi un attaccante completo, stoccatore chirurgico ma anche terminale offensivo di manovra, capace di giocare di sponda, far salire la squadra e fungere da fine tessitore delle trame d'attacco, bravo a stanare i centrali avversari ed imbucare per gli inserimenti di esterni del tridente e centrocampisti. Il pressing di Empoli e Genoa sulla dirigenza rosanero, al fine di verificare se esistano effettivi margini per una cessione dell'ex Juventus Under 23, è costante ed intenso. La posizione del management della società di proprietà del CFG è ad oggi chiara ed ineluttabile: il Palermo non intende assolutamente privarsi del suo bomber, tanto meno nella finestra invernale di mercato con la squadra in piena lotta per la promozione in Serie A. Le vie del calciomercato sono infinite, ma il club di viale del Fante non lascia alcuno spiraglio di negoziazione sul cartellino dell'attaccante italobrasiliano. Un profilo dalla vena realizzativa e dallo spessore tecnico di Brunori fa chiaramente gola a tutte le società di massima serie desiderose di implementare il proprio potenziale offensivo, quindi è immaginabile che il Palermo dovrà essere bravo a resistere alle tentazioni rimandare al mittente numerose proposte per il cartellino del proprio capitano inq uesta sessione di campagna trasferimenti invernale.