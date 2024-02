Palermo, Corriere dello Sport: “Effetto City, rosa top nel mondo. Brand e sponsor…”

Consolidamento, valorizzazione ed internazionalizzazione del brand, senza mai recidere o trascurare il legame col territorio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia l'eccellente percorso compiuto parallelamente dal Palermo FC in materia di comunicazione e marketing su scala mondiale. Al netto dei risultati sul campo confortanti delle ultime settimane, il club rosanero brilla anche fuori dal rettangolo verde ed in particolare nell'universo dei social network. Oltre due milioni di utenti tra Facebook, Instagram e X, oltre un milione di visualizzazioni su Tiktok e Youtube. Il Palermo attrae, coinvolge e fidelizza un numero sempre crescente di appassionati e tifosi, grazie alla filosofia del club molto propenso a proiettarsi nella modernità e desideroso di dialogare con le nuove generazioni. Aquaman e Dua Lipa bardati coni colori sociali del club sono due esempi esplicativi in merito all'indirizzo intrapreso già all'alba dell'era Mirri e che adesso è ottimizzato ed amplificato da prestigio, competenze e dimensione della nuova proprietà. Il City Football Group, holding controllante e colosso dell'imprenditoria mondiale nel mondo del calcio, unitamente ad uno sponsor dall'appeal e peso specifico planetario come Puma rappresentano valori aggiunti decisivi in questo percorso di espansione e crescita trasversale da parte del club di viale del Fante. Palermo che si apre al mondo ma non smarrisce il legame col territorio, come testimonia il piano di scontistica sui biglietti per assistere alle prossime gare casalinghe riservato a studenti, docenti e personale dell'ateneo cittadino.