Palermo, Corriere dello Sport: “Confusione Mignani, stessi difetti con Corini…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla prima sconfitta della gestione Mignani da quando il tecnico di Genova siede sulla panchina del Palermo. Si attendeva un cambio di marcia che preludesse ad una svolta in positivo verso i playoff, dopo i tre pareggi consecutivi contro Sampdoria, Cosenza e Parma, invece è arrivato un inatteso flop al cospetto di un Reggiana di Nesta coraggiosa e propositiva che ha vinto con merito al Barbera. Rosa incapaci di gestire il vantaggio ottenuto grazie all'ennesima magia di Brunori, travolti dalle circostanze avverse dopo la rimonta subita in avvio di ripresa con le firme di Portanova e Rozzio. Problemi di tenuta mentale, fluidità ed armonia nello sviluppo della manovra, vulnerabilità difensiva e limiti nella gestione della sfera e della partita. Contro la Reggiana sono riemersi tangibilmente i cronici difetti che hanno caratterizzato la squadra nell'era Corini, Mignani dovrà intervenire urgentemente poiché la qualificazione matematica ai playoff va ancora blindata. Il tentativo di conferire più incisività e profondità aumentando il numero degli attaccanti e cambiano modulo nel secondo tempo non ha sortito effetti sperati. Implementando soltanto confusione e togliendo chiarezza ai principi di gioco da adottare. Dopo il gol del vantaggio rosa confezionato da Lucioni e Brunori, lancio dell'ex Frosinone e meraviglioso controllo a seguire del bomber rosa ad eludere l'uscita del portiere, sembrava aver messo la strada in discesa per i siciliani. Ma dopo l'uno-due subito dalla Reggiana di Nesta in apertura di ripresa, il Palermo non ha saputo imbastire una reazione realmente razionale ed efficace per rimettere in piedi il match. Adesso la pressione sulla squadra aumenta ed il percorso si fa sempre più arduo, bisogna risolvere in fretta i problemi per non scivolare ancora in classifica e rischiare di compromettere anche le chances playoff. Mercoledì si torna in campo a La Spezia, ogni punto ed ogni gara da qui al termine della regular season avranno importanza focale.