LE PAGELLE DI PALERMO-REGGIANA 1-2. Rosa senza grinta, senza gioco e senza identità a tre partite dai playoff

Il Palermo perde in maniera clamorosa al Barbera contro una Reggiana decisamente meno attrezzata ma meglio messa in campo e con tutt'altro spirito rispetto a questa squadra che sembra ormai attendere l'ultimo giorno di scuola prima di andare in vacanza. Mercoledì in casa dello Spezia, il Palermo dovrà dimostrare di credere ancora in quel sogno che sembra sempre più sfumato col passare delle giornate.