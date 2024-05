Palermo, Corriere dello Sport: “Come lo scorso anno. Mistero rosa, dopo 45’ il buio”

Il Palermo sta affrontando una preoccupante crisi nei secondi tempi delle partite. Da 10 partite consecutive, non ha segnato gol su azione nel secondo tempo e non ha segnato alcun gol nei secondi tempi delle partite da quando Michele Mignani ha preso il posto di Eugenio Corini come allenatore. Ciò ha portato a rimonte da parte delle squadre avversarie dopo che il Palermo era in vantaggio alla fine del primo tempo. L'allenatore e i dirigenti credono che il problema sia una crisi di fiducia piuttosto che una flessione fisica. Nei secondi tempi, la squadra perde lucidità in attacco e i cambi non hanno un impatto significativo. Negli ultimi campionati, il Palermo ha vissuto una situazione simile, perdendo molte occasioni per migliorare la classifica. In conclusione, il Palermo deve risolvere urgentemente questo problema per evitare di compromettere i suoi obiettivi stagionali.