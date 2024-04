Palermo, Corriere dello Sport: “C’è tocco Mignani, 3-4-1-2 non è schema definitivo”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivista l'esordio di Mignani sulla panchina del Palermo nello scontro diretto in chiave playoff contro la Sampdoria. Il noto quotidiano sportivo sottolinea come due giorni di lavoro non fossero chiaramente sufficienti per fornire un'impronta nitida e tangibile da subito, ma l'ex allenatore del Bari è comunque riuscito a dare un tocco di ordine, pragmatismo e concretezza, coniando una soluzione contingente utile ad ottenere un risultato positivo contro i blucerchiati. Palermo più compatto, intenso ed ordinato, che con testa, disciplina tattica e determinazione ha conquistato un punto che non fa fare salti di gioia ma muove la classifica ed infonde un embrione di serenità e fiducia in un frangente complicato. Il 3-4-1-2 proposto dal nuovo tecnico ha garantito densità, copertura e qualche novità interessante, come la posizione di Di Francesco elastico tra le linee a supporto di due punte di ruolo che hanno certamente dato più profondità alle trame offensive della squadra rosanero. Tuttavia, la sensazione è che lo schieramento visto contro i doriani sia stato frutto di un pronto intervento legato alla situazione contingente e che già da Cosenza Mignani possa coniare un assetto diverso e più vicino alla sua idea di calcio. Il successore di Corini sulla panchina rosanero potrebbe presto rivedere il suo piano d'azione, in concomitanza con una maggiore conoscenza degli effettivi a sua disposizione che gli consentirà di fare valutazioni più ampie e approfondite.