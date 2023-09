Palermo, Corriere dello Sport: “Brunori tris da leader. Rosa, gol letali nel finale”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sui numerosi temi che hanno caratterizzato l'esaltante vittoria in trasferta del Palermo a Venezia. Matteo Brunori è tornando imperiosamente a riprendersi la scena, rompendo il digiuno di gol e calando un tris d'autore sul manto erboso del Penzo. Tre gol dal manuale del bomber di razza, una prestazione determinata, volitiva e agonisticamente feroce, per un attaccante che ha sposato la causa del Palermo targato City Group e non vive certamente l'esperienza in maglia rosanero come un trampolino di lancio passeggero verso altri lidi. Brunori, non solo ha superato Toni nella classifica dei marcatori all-time nella storia del Palermo, firmando la prima tripletta in campionato con la maglia rosanero dopo quella in Coppa Italia rifilata la scorsa stagione alla Reggiana, ma sta dimostrando sempre più di volersi ergere a leader di questa squadra. Al netto dei cinquantadue gol messi a segno in poco più di due stagioni. l'attaccante italobrasiliano sta crescendo in maniera esponenziale in termini di tenuta mentale e personalità, come dimostra l'assunzione di responsabilità dal dischetto in un match clou come quello del Penzo. Fardello non facile da sostenere dopo un'astinenza da gol lunga cinque giornate e i quattro rigori falliti nello scorso campionato dal numero nove rosanero. Bravo a tenere nervi saldi e concentrazione durante gli interminabili tre minuti di check al Var che hanno preceduto l'esecuzione dal dischetto, Brunori ha trasformato il penalty in maniera impeccabile inaugurando al meglio la sua straordinaria performance. Quando qualcuno invocava un turno di riposo in panchina per l'italobrasiliano, lui ha risposto sul campo ricordando a tutti la sua centralità nel progetto Palermo a suon di gol. Gli uomini di Corini hanno ottenuto tre successi di fila in trasferta in uuesto avvio di stagione, come in B non gli succedeva dal 2017 con Tedino in panchina (vittorie a Cremona, Avellino e Bari). Il record recente appartiene ancora al Palermo di Baldini: furono ben sei le vittorie esterne di fila che permisero alla formazione allora guidata dal tecnico toscano trionfare nei play off di C 15 mesi fa. Curioso il dato relativo ai gol nel recupero lontano dal Barbera: il Palermo ha sempre colpito oltre il novantesimo nelle trasferte fin qui disputate: Soleri a Reggio Emilia, Mancuso ad Ascoli, Brunori a Venezia. In realtà l'aveva fatto anche nel convulso finale di Bari, ma la rete di Brunori fu invalidata dal check al Var che certificò la millimetrica posizione di offside dell'attaccante rosanero.