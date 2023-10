Palermo, Corriere dello Sport: “Brunori a rischio, alternativa Soleri. Mancuso…”

Il numero nove e capitano del Palermo è attualmente vittima di un lutto e la sua presenza domani - dal 1' - contro il Lecco di Bonazzoli è a rischio. Un potenziale problema che potrebbe costringere Corini a rimpastare l'attacco per il prossimo impegno contro di Serie B al cospetto della matricola lombarda. Dopo ben 10 partite, tre gol ed un assist, il centravanti italobrasiliano potrebbe lasciare un vuoto importante al centro del tridente rosanero dall'inizio. Ecco, quindi il tecnico vaglia le alternative in attacco, valutando con criterio e raziocinio quale possa essere la soluzione più adatta per riempire la posizione di attaccante centrale. L'ipotesi più concreta porta al nome di Leonardo Mancuso, autore di un gol contro lo Spezia e protagonista di un ottimo inizio di stagione. Ovviamente, non c'è da dimenticare la variabile Edoardo Soleri, professionista serio e giocatore validissimo, capace di incidere sia dal 1' che da subentrante.