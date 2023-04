Palermo, Corini riscopre Buttaro e Lancini: a Parma il ritorno dei ‘desaparecidos’

Nel match in Emilia, la formazione guidata da Eugenio Corini era vittima di numerose assenze che hanno portato ad una rivisitazione profonda dell'organico rosanero. Ripescando figure importanti in passato, soprattutto in Serie C con Silvio Baldini alla guida, meno con il tecnico di Bagnolo Mella in cadetteria. Si tratta di Edoardo Lancini e Alessio Buttaro. Il primo, unico "sopravvissuto" del primissimo ciclo della rinascita rosanero dalla Serie D. L'ex Brescia protagonista delle due recenti promozioni del Palermo, non ha trovato spazio nell'attuale stagione agonistica, rimanendo fuori dalle scelte dalla terza giornata di campionato, nella sfortunata sconfitta per 2-3 contro l'Ascoli. Nel confronto dell'Ennio Tardini, dopo l'infortunio rimediato da Graves, il centrale nativo di Chiari è subentrato per circa 16' minuti, nei quali ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra.