Parma-Palermo 2-1: rosa ko di misura! Soleri risponde a Benedyczak, Coulibaly gol

PRIMO TEMPO -Palermo notevolmente rimaneggiato, ma sorretto dall'onda emotiva di oltre tremila tifosi al Tardini di Parma. L'incrocio con la compagine di Pecchia assume un significativo peso specifico in chiave playoff, quando mancano solamente otto giornate al termine della regular season. La formazione di Corini si presenta alla sfida con i ducali falcidiata da numerose assenze, il tecnico di Bagnolo Mella dovrà quindi fare di necessità virtù per trovare equilibri plausibili e soluzioni utili alla causa. Out Verre e Di Mariano, Brunori parte dalla panchina. Emergenza piena nel reparto difensivo, in ragione dei forfait di Marconi, Nedelcearu e Bettella. Corini non muta assetto tattico, 3-5-2 elastico con Pigliacelli tra i pali, Buttaro, Mateju e Graves a comporre l'inedito pacchetto difensivo. Valente ed Aurelio esterni a tutta fascia, Gomes, Segre e Saric in zona nevralgica. Tutino e Soleri formano il tandem offensivo ospite. Parma squadra esperta, solida e dotata di eccellenti individulità per gli standard della categoria: riflettori puntati sull'ex Franco Vazquez, ma non solo. Primo squillo crociato al terzo minuto: corner di Ansaldi ed incornata di Benedyczak alta di poco. Lo stesso numero sette di Pecchia ispira Vazquez in verticale dopo un quarto d'ora: il diagonale in corsa dell'ex rosa si perde sopra la traversa. il Palermo prova a prendere le misure e tiene discretamente il campo, pur senza riuscire a spaventare particolarmente Buffon. Aurelio si rende protagonista di un buon guizzo sull'out mancino: dribbling secco e cross deviato, Valente prova il destro al volo ma colpisce decisamente male. Tutino si esalta in versione slalom speciale, doppio dribbling e cross per Soleri murato dalla difesa emiliana. Occasione d'oro per la squadra di Corini dopo la mezz'ora: Segre guida la ripartenza, scarica su Tutino e attacca lo spazio, il numero sette imbuca bene per l'ex Torino che calcia a lato da ottima posizione. Subito dopo, arriva la doccia fredda in casa rosanero: corner del Parma, cross di Zanimacchia, battuta al volo vincente di Benedyczak. Ducali avanti nel punteggio quando la gara pareva dipanarsi su binari di sostanziale equilibrio. Palermo che riordina le idee e non demorde: Tutino lavora bene una palla sulla corsia mancina e scarica per il rimorchio di Saric, destro a giro dell'ex Ascoli e palla non distante dallo specchio della porta. Una topica colossale di Valenti innesca la percussione di Soleri, la boa scuola Roma tracima in progressione e si divora fisicamente l'avversario, assist per Tutino smorzato da Buffon e successiva stoccata di destro che gonfia la rete parmense. Pari meritato al culmine di una pronta e decisa reazione. Valenti lascia il campo nella circostanza, gli subentra Osorio. Un destro alto di Estevez chiude la prima frazione.