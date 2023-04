Parma-Palermo, Coulibaly: “Ascolto i consigli di Ansaldi. Noi in più dei rosanero…”

"Grazie per i complimenti, dobbiamo lavorare in allenamento per fare più gol. Per me la ricetta è solo il lavoro. A sinistra o a destra? Mi trovo meglio a sinistra perché posso andare dentro con il mio piede preferito. Sempre il mister dice che dobbiamo seguire la palla quando un giocatore calcia in porta. Ho seguito la palla dopo il tiro di Vazquez. Al posto di Ansaldi? E' prezioso lavorare con lui, ha esperienza e per me lavorare con lui è un bene. Ascolto i suoi consigli. Cosa ha avuto di più il Parma rispetto al Palermo? La mentalità e il crederci. Questa settimana abbiamo lavorato sul pressing sui giocatori del Palermo. Questa vittoria può contare a livello mentale, oggi abbiamo preso tre punti che danno fiducia a tutta la squadra. Sono sempre pronto per scendere in campo"