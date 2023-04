Palermo, Corini rilancia Soleri: a Como l’ex Roma sarà l’attaccante in più

"È bastata una partita per sentirne la mancanza, anche perché Gennaro Tutino con il Benevento non ha dato una mano a Corini nel giustificare la rotazione in attacco nell’undici titolare", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport".

L'apporto dato da Edoardo Soleri allo sviluppo della manovra offensiva del Palermo è di fondamentale importanza. "Dalle palle alte, alla gamba che mette negli inserimenti per via esterna o centrale e negli attacchi sul secondo palo", si legge. Prima della gara contro il Benevento sei presenze consecutive da titolare a certificare il peso specifico dell'ex attaccante della Roma all'interno del reparto più avanzato a disposizione di Corini .

"La sua crescita nel girone d’andata è stata esponenziale, prima assecondando la sua inclinazione da bomber dalla panchina contro Reggina e Südtirol e poi sbloccando il meccanismo anche quando è stato schierato dal primo minuto", prosegue la Rosea. Un tabù che si trascinava dietro dalla scorsa stagione in cui Edoardo ha realizzato ben dodici gol subentrando a gara in corso. "I 12 punti in palio incoraggiano verso un rush finale in cui il Palermo può tornare protagonista, a patto che elimini l’ansia dai cui è si è fatto prendere. Soleri sembra quello meno appesantito sul piano mentale", chiosa la "Gazzetta dello Sport".