SONDAGGIO: il tuo pronostico di Como-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Il Como ospita il Palermo nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Puoi votare da questo momento fino all’inizio della partita in programma lunedì

Lunedì allo stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" andrà in scena la sfida Como-Palermo, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Alle ore 12:30 i rosanero, dunque, torneranno a giocare in trasferta dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Benevento.