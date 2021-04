Palermo, contro il Bari ballottaggio in difesa: out Somma e Palazzi, si giocano il posto in due

Il Palermo si proietta alla sfida di domenica in casa del Bari.

Palermo, “Barbera” inviolato per due gare di fila: adesso si punta al tris, l’ultima volta accadde in D

I rosanero in vista del match contro i biancorossi valida per la 36a giornata del campionato di Serie C (girone C) rientreranno una pedina importante nel reparto arretrato. Tornerà infatti a disposizione Andrea Accardi dopo la squalifica dell’ultimo turno, non saranno invece della partita sia Somma (tendinopatia all’alluce destro) che Palazzi (tallonite) alle prese con dei fastidi. In difesa dunque a giocarsi un posto da titolare con Marconi e Accardi saranno Peretti e Marong, in avanti nessun problema per Floriano che si è allenato regolarmente.

Valente ci crede: “Ho scelto il Palermo per conquistare la B, ai play-off per vincere!”