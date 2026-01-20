Di Giuseppe Donato
Focus Palermo
Palermo, con lo Spezia fattore Barbera e solidità difensiva decisivi. Adesso invertire la rotta in trasferta
Il Palermo batte lo Spezia grazie alla rete decisiva di Jacopo Segre nelle prime battute del match e conquista una vittoria fondamentale, che consente ai rosanero di mantenere il quarto posto in classifica e di avvicinarsi alle prime due posizioni, occupate da Frosinone e Venezia, distanti rispettivamente cinque e quattro punti. La squadra di Filippo Inzaghi, dopo essere passata in vantaggio all'undicesimo secondo, ha preservato il risulto sino al termine della sfida, offrendo una prestazione caratterizzata da geometrie, solidità difensivà ed ordine. Joronen non è stato mai chiamato particolarmente in causa, con una ottima prova della retroguardia composta da Bereszyński, Bani e Veroli, che, con sicurezza non hanno sofferto le avanzate della compagine di Donadoni, salita all'arrembaggio dopo lo svantaggio a freddo. A centrocampo, ottime le prove di Segre e Ranocchia: il primo, oltre al gol realizzato, ha dato ritmo e profondità alla manovra, mentre il secondo ha gestito la mediana con grande personalità. Pierozzi e Augello nelle fasce hanno garantito velocità alla fase offensiva e sicurezza in quella difensiva. Nella trequarti, rivedibile la prestazioni di Gyasi, che non è riuscito a pungere particolarmente la retroguardia spezzina, ma buona quella di Palumbo, che ha dato assaggi del suo repertorio, e qualità alla formazione rosanero, ed infine, in attacco Pohjanpalo, oltre all'assist fornito, ha contribuito in maniera attiva alla vittoria con fisicità, sponde, e ritorni utili.
Solita prestazione casalinga del Palermo, che, come nelle precedenti due gare tra le mura amiche, ha trovato il vantaggio, e lo ha preservato sino all'ultimo con pochi rischi. Sia contro la Sampdoria e il Padova, si è abbassato nel momento successivo al vantaggio, ha subito le avanzate avversarie, riuscendo a conquistare la vittoria, fattore di importanza notevole che è venuto a mancare nelle precedenti due gare esterne, in cui sia ad Avellino, che a Mantova, la squadra di Inzaghi non ha mantenuto la rete di distacco sino al termine della sfida tornando in Sicilia con due pareggi. Sono cinque le partite vinte consecutivamente al Renzo Barbera, stadio in cui il Palermo ha potuto contare del pieno supporto dei suoi sostenitori e ha mostrato il suo più alto potenziale: 24 punti conquistati nelle fino ad ora undici gare casalinghe. Al contrario, in trasferta, i rosanero non sono mai riusciti ad imporsi particolarmente con 13 punti in 9 partite e con prestazioni rivedibili.
Il fattore Barbera si è dunque rivelato finora decisivo per la compagine di viale del Fante, chiamata ora a invertire la rotta in trasferta — con i prossimi due impegni esterni contro Modena e Bari — per avvicinarsi ulteriormente alle prime due posizioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA