Palermo, con lo Spezia fattore Barbera e solidità difensiva decisivi. Adesso invertire la rotta in trasferta

Il Palermo batte lo Spezia grazie alla rete decisiva di Jacopo Segre nelle prime battute del match e conquista una vittoria fondamentale, che consente ai rosanero di mantenere il quarto posto in classifica e di avvicinarsi alle prime due posizioni, occupate da Frosinone e Venezia, distanti rispettivamente cinque e quattro punti. La squadra di Filippo Inzaghi, dopo essere passata in vantaggio all'undicesimo secondo, ha preservato il risulto sino al termine della sfida, offrendo una prestazione caratterizzata da geometrie, solidità difensivà ed ordine. Joronen non è stato mai chiamato particolarmente in causa, con una ottima prova della retroguardia composta da Bereszyński, Bani e Veroli, che, con sicurezza non hanno sofferto le avanzate della compagine di Donadoni, salita all'arrembaggio dopo lo svantaggio a freddo. A centrocampo, ottime le prove di Segre e Ranocchia: il primo, oltre al gol realizzato, ha dato ritmo e profondità alla manovra, mentre il secondo ha gestito la mediana con grande personalità. Pierozzi e Augello nelle fasce hanno garantito velocità alla fase offensiva e sicurezza in quella difensiva. Nella trequarti, rivedibile la prestazioni di Gyasi, che non è riuscito a pungere particolarmente la retroguardia spezzina, ma buona quella di Palumbo, che ha dato assaggi del suo repertorio, e qualità alla formazione rosanero, ed infine, in attacco Pohjanpalo, oltre all'assist fornito, ha contribuito in maniera attiva alla vittoria con fisicità, sponde, e ritorni utili.