Curiosità, la figlia di Matri e di Federica Nargi indossa la maglia del Palermo: la storia su instagram

La figlia dell'ex calciatore della Juventus Alessandro Matri e della famosissima Federica Nargi, indossa la maglia del Palermo mentre il padre sta commentando la sfida tra Como e Lazio, come lo si nota dalla storia pubblicata su Instagram dalla showgirl italiana. Siparietto simpatico, che testimonia quanto la maglia dei siciliani sia apprezzata dagli stessi tifosi e non.

 

 

