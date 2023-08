Palermo, con Cagliari e Bari trasferte a rischio per l’ONMS: sarà vendita limitata

Le prime due gare della nuova stagione del Palermo saranno lontano dal "Renzo Barbera". Prima l'esordio in Coppa Italia contro il Cagliari , poi l'inaugurazione della Serie B al "San Nicola" contro il Bari . Entrambi i match sono ritenuti "trasferte a rischio" dall'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive.

Come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", la vendita dei biglietti per entrambi i match per i supporters rosanero è aperta solamente ai residenti nella città di Palermo e ai possessori della SiamoAquile Card, tessera di fidelizzazione del club. A Cagliari sono disponibili 400 biglietti nel settore ospiti, a Bari circa 1.300.