Palermo, Repubblica: “Verso la Coppa Italia, i rosanero si scoprono più duttili”

Dopo venticinque giorni si è concluso il ritiro del Palermo FC in Trentino Alto-Adige, articolato nelle due località di Ronzone e Pinzolo. Atto finale è stata l'amichevole contro il Trento allo stadio "Briamasco", conclusa con uno 0-3 per i rosanero e una prova convincente di tutta la squadra. Gradualmente sono emerse trame di gioco, palleggio e anche i gol, rispetto ai precedenti test con Legnago e Virtus Verona . Adesso il focus di Eugenio Corini è rivolto verso l'esordio in Coppa Italia contro il Cagliari , principale e ultimo banco di prova in vista della prima di campionato di Serie B contro il Bari .

Il modulo messo in campo dal tecnico rosanero, almeno in partenza è stato il 4-3-3. La duttilità però dei nuovi acquisti, e in generale di diversi componenti della rosa, ha permesso a Corini di variare molto in corso d'opera. Dal 4-4-4-2 al 4-3-1-2, sulla base della posizione del gioiellino Vasic, o sul doppio playmaker. Ma non solo qualità tattiche, dai nuovi acquisti è emersa leadership e sicurezza: Lucioni è l'elemento portante della difesa, che lo scorso anno incassò ben 49 reti. Ceccaroni si è rivelato inaspettatamente un jolly, schierato principalmente sulla corsia di sinistra al posto di Aurelio. L'ex Venezia ha aperto le marcature contro il Trento e ha dimostrato di saper interpretare bene quel ruolo. Il direttore sportivo rosanero, Leandro Rinaudo, sta agendo sul mercato per ingaggiare un laterale sinistro, ma al momento la fascia è in buone mani.