Il Report

Palermo, comincia la preparazione in vista del Cesena

Ritiro Palermo
Riprendono gli allenamenti per la squadra guidata di Inzaghi: la nota del club
Il Palermo nella mattina odierna ha cominciato gli allenamenti in vista del match contro il Cesena.

LA NOTA

"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Cesena.

Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro l’Udinese.

Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato small sided games 5 vs 5 e un lavoro aerobico".

