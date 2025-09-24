Il Palermo nella mattina odierna ha cominciato gli allenamenti in vista del match contro il Cesena.
Il Report
Palermo, comincia la preparazione in vista del Cesena
Riprendono gli allenamenti per la squadra guidata di Inzaghi: la nota del club
LA NOTA
"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Cesena.
Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro l’Udinese.
Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato small sided games 5 vs 5 e un lavoro aerobico".
