Palermo, classifica avulsa e scontri diretti: situazione playoff e playout dei rosa

Vincere contro la Spal sarà fondamentale per scacciare matematicamente la possibilità playout per il Palermo. In caso di arrivo a pari punti, si vedranno gli scontri diretti. Questa la situazione dei rosanero

"Uno sguardo alle spalle – C’è ancora un minimo rischio per i Playout, ma battendo la Spal la pratica sarà archiviata".L'apertura odierna del Giornale di Sicilia punta i riflettori sul rush finale del campionato di Serie B con uno sguardo in particolare verso i possibili playoff e gli improbabili ma matematicamente non sventati playout del Palermo.

Solo un verdetto, per il momento, in questa Serie B: dopo la vittoria contro la Reggina, il Frosinone ha matematicamente conquistato la Serie A, con l'ultimo accesso diretto alla massima serie italiana ancora in gioco tra Genoa e Bari, con i liguri favoriti e che potrebbero festeggiare già nel prossimo turno. Il quarto posto, invece, sembra sempre più "di proprietà" del SudTirol.

Palermo, una vittoria in dodici partite. Eppure i playoff restano ancora ad un passo — Sfida accesissima, invece, per quanto concerne i fatidici playoff. Il Parma ed il Cagliari si sono decisamente rialzati in questo girone di ritorno, con ottime possibilità di concludere la regular season con un "posto al sole" in vista del minitorneo. Il settimo e l'ottavo posto sono decisamente alla portata di ben otto squadre cadette, con il Palermo presente tra esse. Attualmente occupati rispettivamente da Pisa e Reggina, i toscani hanno raccolto solamente un punto in quattro gare, mentre i calabresi spesso ko sono vicini ad un'altra penalizzazione.

Palermo, c’è la certezza: in caso di playoff gara in trasferta ed obbligo di vittoria — Le possibilità che alcune squadre possano arrivare a pari punti una volta conclusosi l'ultimo turno sono altissime. "Il primo punto che si va a considerare per decretare quale formazione è davanti all’altra è quello degli scontri diretti fra le squadre interessate, il secondo la differenza nei medesimi incontri, il terzo la differenza reti nell’intero campionato e il quarto il numero di reti segnate nell’intero campionato", sottolinea il quotidiano. Qualora tutti questi fattori siano in perfetta parità si procederà al sorteggio. Per quanto riguarda gli scontri diretti, il Palermo trarrebbe vantaggio solamente appaiato con il Modena visti i successi ottenuti sia al "Braglia" sia al "Barbera". Perfetto equilibrio invece con l'Ascoli, Pisa e Como. Svantaggio, invece, in caso di confronto con Venezia e Ternana.