Palermo, c’è la certezza: in caso di playoff gara in trasferta ed obbligo di vittoria

Il Palermo di Corini è ancora in corsa per la lotta ai playoff di Serie B ma a causa dei recenti risultati non può più puntare su posizioni più comode. L'eventuale prima gara del minitorneo sarebbe in trasferta e con un solo risultato a disposizione

"Una frenata senza fine – L’unica vittoria in casa con il Modena, poi una lunga serie di X e tre sconfitte esterne".L'apertura odierna del Giornale di Sicilia punta i riflettori sullo score non esaltante della formazione di mister Eugenio Corini nelle ultime gare dodici uscite.

Quello di Como rappresenta un film già visto dai tifosi rosanero, con un Palermo arrembante nella fase iniziale di gara che è anche riuscito a trovare la via della rete, salvo poi farsi recuperare poco più avanti perdendo l'occasione di consolidare il vantaggio e di consolidare una vittoria che ridarebbe fiducia alla piazza in vista del nuovo obiettivo. Stesso "copione" messo in scena contro Venezia e Benevento, ma con la sfida del "Penzo" che ha visto i siciliani uscire dal campo sconfitti. Nelle ultime dodici gare, i rosa hanno portato a casa l'intera posta in palio solamente in un'occasione, ovvero quel 5-2 casalingo contro il Modena in cui la partita era stata guidata da mister Salvatore Lanna, vista la squalifica rimediata a Cittadella da Eugenio Corini.