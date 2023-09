Palermo: City Group, più fatti che parole. Mercato da big, rosa top e qualche spina

Riassetto strutturale ed organizzativo dell'organigramma societario, con attribuzione di ruoli e competenze specifiche in ragione di attitudini e peculiarità, impreziosito da nuove figure dall'acclarato background e spessore professionale. Patrimonializzazione di impiantistica ed infrastrutture sul territorio- Potenziamento ed evoluzione dell'area marketing e comunicazione, al fine di implementare appeal e commercializzazione di brand e merchandising. Fidelizzazione ed interazione con i tifosi, ricercatezza ed attenzione nella cura dei contenuti social, una serie di iniziative lodevoli in ambito sociale. Basi solide, delineati parametri strategici ed operativi, modernità e pragmatismo minuziosamente dosati e shakerati nel rigore del metodo e dei numeri. Principi e criteri volti al raggiungimento di un rapporto equo e virtuoso tra aspetto economico con il risultato sportivo. Solidità, programmazione e solvibilità che edifichino le fondamenta di una realtà in grado di autofinanziarsi. Implementando progressivamente ricavi ed introiti tali da sostenere ambizioni di prim'ordine sul piano squisitamente tecnico e di campo. Il consolidamento della categoria doveva essere, senza particolari patemi, il primo step all'alba del percorso. Obiettivo centrato brillantemente, seppur con il fiele in fondo al calice della regular season, per l'accesso ai playoff sfumato di un'inezia con modalità beffarde e i rocambolesche.