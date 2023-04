Palermo, che difficoltà nei calci piazzati: gol subiti e salvataggi di Pigliacelli

Il Palermo FC guidato da Eugenio Corini soffre terribilmente i calci piazzati

"Angoli e punizioni, che guai per il Palermo". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Como in programma lunedì 1 maggio alle 12.30 al 'Giuseppe Sinigaglia' ed in particolare sulle difficoltà nei calci piazzati della squadra siciliana.

Palermo, aggancio playoff ancora possibile ma serve il miglior Brunori — La formazione di Eugenio Corini è la tredicesima miglior difesa della categoria, con ben 43 reti subite. Di queste, il 19% rimediate proprio su palla inattiva. Nessun cambio di rotta in questo senso con il passaggio alla difesa a 3 nel corso della stagione. Marconi e compagni continuano a fare fatica nelle retrovie, e spesso Mirko Pigliacelli è chiamato agli straordinari per tenere a galla il risultato. Tre gli interventi decisivi dell'ex Trapani contro la Ternana, due con il Cosenza e l'ultimo in ordine cronologico contro il Benevento. Match nel quale i rosa sono stati molto fortunati, al netto delle occasioni prodotte dalle 'streghe' da posizioni più o meno ravvicinate.

In vista del match di Como il corpo tecnico è chiamato a lavorare intensamente su questo aspetto, onde evitare ulteriori problemi in fase difensiva. Le otto reti subite sono un dato su cui non fare troppo affidamento. L'analisi va fatta sulle occasioni concesse, nelle quali subentrano bravura del proprio portiere e capacità dell'avversario di battere o meno a rete. Marcature soft ed errori di piazzamento potrebbero ancora una volta costare caro alla formazione del capoluogo siciliano, attualmente piazzata al decimo posto in classifica a quota 44 punti, a due lunghezze di distanza dalla Reggina ottava.

Palermo, ecco la via per i playoff: da Como a Cagliari passando per Spal e Brescia — Con un lotto di contendenti così nutrito ed ambizioso in chiave playoff, il Palermo non può certo permettersi di lasciare ingenuamente altri punti per strada come accaduto al cospetto della compagine di Agostinelli.