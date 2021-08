Palermo, cessione di Kanoute: i tifosi rosanero si schierano in modo netto

L'esterno offensivo senegalese, ormai ex Palermo, è stato ceduto dal club rosanero all'Avellino durante l'attuale finestra di mercato

A Mamadou Kanoute non è bastato il gol messo a segno in quel folle derby contro il Catania (solo 12 elementi a disposizione dei rosanero) per accaparrarsi l'amore dei tifosi del Palermo. L'esterno offensivo senegalese nello scorso campionato è andato a segno solo in quella singola occasione nonostante le 35 presenze totalizzate, da segnalare però i 5 assist forniti ai propri compagni. L'ex anche del Catanzaro ha lasciato dopo solo una stagione la Sicilia per approdare all'Avellino, un trasferimento che ai tifosi rosanero non è dispiaciuto poi così tanto. La redazione di Mediagol.it ha proposto un sondaggio nel quale si chiedeva se la sua cessione sia stata corretta oppure troppo affrettata. I supporters del Palermo per il 61,1 % si sono espressi in favore dell'addio di Kanoute mentre il 36,2 % avrebbe preferito fosse rimasto.