L'esterno classe '93 nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con l'Avellino guidato da mister Piero Braglia

Mamadou Kanoute sta per salutare il Palermo dopo solo una stagione. Trentuno presenze nella regular season e quattro nel corso dei playoff per il jolly offensivo senegalese che sta per diventare un nuovo giocatore dell'Avellino.