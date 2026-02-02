mediagol palermo Palermo, ceduto Diakitè alla Juve Stabia: il comunicato

La società rosanero comunica la cessione a titolo temporaneo di Salim Diakitè alla Juve Stabia
Il Palermo tramite un comunicato ufficiale ha reso nota la cessione di Salim Diakitè alla Juve Stabia a titolo temporaneo.

"Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla SS Juve Stabia il calciatore Salim Diakité. Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo.A Salim un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rrosanero".

