La rassegna stampa di oggi fotografa una corsa promozione ormai ben delineata e avvincente, con quattro squadre lanciate verso la Serie A: Venezia, Frosinone, Monza e Palermo. Il Giornale di Sicilia usa l’immagine del Frecciarossa per descrivere un treno partito a tutta velocità, sul quale il vagone rosanero è riuscito a restare agganciato. L’ultimo turno ha ristretto definitivamente il perimetro della lotta: il distacco delle inseguitrici – Modena, Cesena e Juve Stabia – è salito a sette punti, un margine che rende difficile immaginare un loro rientro in corsa.
Rassegna Stampa
Palermo, GDS: “Una corsa a quattro in cui niente è scontato”
In questo sprint lunghissimo, il Palermo parte oggi più indietro rispetto alle rivali, con un ritardo di sei punti dalla vetta, cinque dal secondo posto e tre dal terzo. Eppure, sottolinea il quotidiano, i motivi per crederci non mancano. La serie positiva di dieci gare senza sconfitte è ancora aperta e la vittoria esterna contro il Bari ha lasciato sensazioni molto incoraggianti, soprattutto sul piano della personalità.
La squadra di Filippo Inzaghi appare sempre più compatta e consapevole dei propri mezzi: la difesa viene definita già da Serie A, mentre l’attacco sembra essersi finalmente riacceso. A Bari si è visto un Palermo maturo, che dopo il vantaggio firmato da Le Douaron non si è accontentato di gestire, ma ha continuato a spingere alla ricerca del raddoppio, arrivato grazie alla giocata di qualità costruita da Palumbo e Pohjanpalo. Un segnale di mentalità che fa la differenza, al di là del valore dell’avversario.
Se questo atteggiamento verrà confermato anche nelle prossime partite, la rimonta non è considerata impossibile. Già sabato il Palermo potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla Serie A, a patto di superare l’Empoli dell’ex Dionisi, figura tutt’altro che amata in ambiente rosanero. Prima, però, il calendario offrirà uno scontro diretto pesantissimo tra Frosinone e Venezia, match che garantirà la perdita di punti per almeno una delle concorrenti.
Ai rosa il compito di farsi trovare pronti, a Inzaghi quello di individuare le soluzioni giuste per sopperire all’assenza dello squalificato Palumbo. Niente Tramoni, ma la novità Johnsen è pronta a entrare subito in scena. E, lascia intendere il quotidiano, sarà difficile tenerlo fuori.
