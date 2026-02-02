Palermo, GDS: “Una corsa a quattro in cui niente è scontato”

Palermo nel treno della Serie A: corsa a quattro apertissima e sogno promozione ancora vivo

⚽️ 2 febbraio - 09:05

La rassegna stampa di oggi fotografa una corsa promozione ormai ben delineata e avvincente, con quattro squadre lanciate verso la Serie A: Venezia, Frosinone, Monza e Palermo. Il Giornale di Sicilia usa l’immagine del Frecciarossa per descrivere un treno partito a tutta velocità, sul quale il vagone rosanero è riuscito a restare agganciato. L’ultimo turno ha ristretto definitivamente il perimetro della lotta: il distacco delle inseguitrici – Modena, Cesena e Juve Stabia – è salito a sette punti, un margine che rende difficile immaginare un loro rientro in corsa.

In questo sprint lunghissimo, il Palermo parte oggi più indietro rispetto alle rivali, con un ritardo di sei punti dalla vetta, cinque dal secondo posto e tre dal terzo. Eppure, sottolinea il quotidiano, i motivi per crederci non mancano. La serie positiva di dieci gare senza sconfitte è ancora aperta e la vittoria esterna contro il Bari ha lasciato sensazioni molto incoraggianti, soprattutto sul piano della personalità.

La squadra di Filippo Inzaghi appare sempre più compatta e consapevole dei propri mezzi: la difesa viene definita già da Serie A, mentre l’attacco sembra essersi finalmente riacceso. A Bari si è visto un Palermo maturo, che dopo il vantaggio firmato da Le Douaron non si è accontentato di gestire, ma ha continuato a spingere alla ricerca del raddoppio, arrivato grazie alla giocata di qualità costruita da Palumbo e Pohjanpalo. Un segnale di mentalità che fa la differenza, al di là del valore dell’avversario.

Se questo atteggiamento verrà confermato anche nelle prossime partite, la rimonta non è considerata impossibile. Già sabato il Palermo potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla Serie A, a patto di superare l’Empoli dell’ex Dionisi, figura tutt’altro che amata in ambiente rosanero. Prima, però, il calendario offrirà uno scontro diretto pesantissimo tra Frosinone e Venezia, match che garantirà la perdita di punti per almeno una delle concorrenti.

Ai rosa il compito di farsi trovare pronti, a Inzaghi quello di individuare le soluzioni giuste per sopperire all’assenza dello squalificato Palumbo. Niente Tramoni, ma la novità Johnsen è pronta a entrare subito in scena. E, lascia intendere il quotidiano, sarà difficile tenerlo fuori.