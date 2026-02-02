Giornale di Sicilia: “Johnsen pronto a sbarcare, Diakité può andare via”

Intesa con la Cremonese, attesa solo l’ufficialità. La Juve Stabia sul maliano

⚽️ 2 febbraio - 09:03

La rassegna stampa si concentra oggi sulle ultime ore di mercato del Palermo, che vive una giornata chiave soprattutto sul fronte entrate. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, l’operazione che porterà Dennis Johnsen in rosanero è ormai arrivata al traguardo finale: manca solo l’annuncio ufficiale, atteso a breve. Tutti gli indizi portano in questa direzione, a partire dalla gestione del calciatore da parte della Cremonese, che nell’ultima gara lo ha lasciato in panchina fino ai minuti di recupero, scelta letta come una chiara tutela di un giocatore già destinato a cambiare maglia.

L’intesa tra Palermo e Cremonese è definita da tempo e viene descritta come un’operazione di peso per la categoria. Il club rosanero è pronto a superare ampiamente quota 3 milioni di euro, investendo su Johnsen con un contratto di tre anni e mezzo, segnale evidente della fiducia riposta nel norvegese e del ruolo centrale che potrà avere nel progetto tecnico.

Parallelamente, l’attenzione della dirigenza è rivolta anche alle uscite. In particolare, il nome caldo è quello di Diakité, per il quale continuano ad arrivare manifestazioni di interesse. Oltre a Modena e Avellino, nelle ultime ore si è mossa con decisione anche la Juve Stabia, rendendo la giornata potenzialmente decisiva per la partenza dell’esterno maliano, ex Ternana. Una sua cessione aprirebbe immediatamente lo spazio per un nuovo innesto sulle fasce.

In questo scenario, il profilo che resta in cima alla lista è Rui Modesto, esterno di proprietà dell’Udinese, seguito da tempo e ritenuto adatto per caratteristiche tecniche, duttilità e sostenibilità economica. Sullo sfondo rimane anche Thorsby del Genoa, centrocampista in scadenza e reduce da alcune panchine consecutive, ma la sua è un’ipotesi più concreta in ottica estiva.

Le ultime ore di mercato, dunque, si annunciano particolarmente intense in casa Palermo, tra un colpo in entrata ormai definito e possibili movimenti in uscita che potrebbero sbloccare ulteriori operazioni. In chiusura, il quotidiano ricorda anche il messaggio di cordoglio espresso dal club per la scomparsa di Nicola Salerno, direttore sportivo rosanero nella stagione 2016/17, venuto a mancare all’età di 69 anni.