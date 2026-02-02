Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa al top, è fra le migliori d’Europa”

Undici clean sheet e 14 gol subiti: solo la Roma meglio dei rosa e dello Schalke nei 5 maggiori campionati continentali e nelle rispettive seconde divisioni

⚽️ 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 09:01)

La rassegna stampa di oggi mette in primo piano la solidità difensiva del Palermo, protagonista di un’altra serata praticamente perfetta al San Nicola contro il Bari. Il quotidiano sottolinea come, al netto delle difficoltà offensive dei pugliesi, segnare ai rosa sia ormai un’impresa per chiunque. L’ennesimo clean sheet – l’undicesimo in 22 partite – certifica un reparto completamente trasformato rispetto alle fragilità della scorsa stagione.

Il lavoro di Filippo Inzaghi viene indicato come decisivo: i meccanismi difensivi hanno ribaltato le gerarchie e dato continuità anche lontano dal Barbera, aspetto che mancava per compiere l’ultimo salto di qualità. Dopo Spezia, Modena e Bari, il Palermo ha messo insieme tre gare consecutive senza subire gol, concedendo appena 16 tiri complessivi e soltanto due nello specchio della porta.

In questo contesto emerge il contributo dell’intero pacchetto arretrato. Ceccaroni viene citato per il cross decisivo che ha sbloccato la gara, mentre Bani, nonostante un errore clamoroso sotto porta, viene elogiato per letture e capacità di annullare i centravanti avversari. Ottime indicazioni anche da Peda, che sta crescendo partita dopo partita e ha superato Bereszynski nelle gerarchie, in attesa del possibile rientro di Magnani.

Serata tranquilla invece per Joronen, quasi spettatore contro il Bari, ma il giornale ricorda come i suoi interventi decisivi siano stati numerosi nel corso della stagione. La forza del Palermo sta infatti in una fase difensiva completa: duelli vinti, uscite pulite dal basso e braccetti capaci di accompagnare l’azione offensiva come veri esterni aggiunti.

I numeri danno ulteriore peso all’analisi: 14 gol subiti rappresentano non solo il miglior dato della Serie B, ma anche il secondo miglior rendimento considerando i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni. Davanti ai rosa c’è soltanto la Roma, che ha incassato una rete in meno rispetto a Palermo e Schalke 04.

In casa la striscia positiva è ancora aperta, con cinque partite senza gol al passivo, e sabato contro l’Empoli dell’ex Dionisi l’obiettivo sarà allungarla ulteriormente. La sensazione, evidenzia il quotidiano, è che mantenere questo livello difensivo nelle restanti gare possa essere decisivo nella corsa alla promozione diretta, a patto che il reparto offensivo confermi i segnali di risveglio mostrati a Bari. È l’equilibrio invocato da Inzaghi: finora la squadra lo ha seguito, ma guai ad abbassare la guardia.