Palermo, Ceccaroni: “Nelle ultime partite meritavamo molto di più. Siamo arrabbiati”

IL PERIODO

Il difensore ha parlato del periodo della squadra di Dionisi, sottolineando quanto non sia semplice: "Adesso siamo in un periodo non facile sicuramente. Sono convinto che le prestazioni da Modena in avanti sono state veramente positive. Abbiamo raccolto molto meno rispetto a quello che meritavamo, ma questo ci deve far solo lavorare di più e far sentire più la voglia di vincere e di portare a casa le partite. Sappiamo che la Serie B non è facile, affronti sempre squadre che ti possono mettere in difficoltà, quindi non è mai facile per 90 minuti mettere sotto l'avversario. Anche se secondo me in queste ultime partite lo stiamo facendo con molta più continuità, siamo arrabbiati perché i risultati non ci stanno premiando. Il talento lo abbiamo, abbiamo giocatori di grande talento per la categoria e lo sappiamo, ma la testa è anche un fattore importante. Sappiamo che dobbiamo stare dentro le partite, curare i dettagli sempre, come possono essere i calci piazzati, o i momenti dove si può soffrire ma dobbiamo soffrire - ha aggiunto - tutti insieme".