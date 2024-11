Sampdoria, ultima chiamata per Sottil: decisiva la sfida contro il Palermo

Andrea Sottil si gioca il futuro sulla panchina della Sampdoria nella cruciale sfida contro il Palermo, decisiva per risollevare una stagione finora altalenante.

⚽️ Mediagol 12 novembre 2024 (modifica il 12 novembre 2024 | 07:01)

Andrea Sottil, alla guida della Sampdoria dallo scorso 30 agosto dopo aver preso il posto di Andrea Pirlo, ha avuto finora un percorso altalenante. Con quattro vittorie e altrettante sconfitte in campionato. La squadra ha totalizzato 14 punti in 10 partite, un bottino che non è stato sufficiente a imprimere il cambio di rotta auspicato dalla società.

Il prossimo impegno sarà contro il Palermo, un altra squadra che non ha ancora trovato la sua forma ideale. Contro i rosanero potrebbe essere decisivo per il futuro del tecnico classe 1974. La dirigenza ha infatti scelto di confermare la fiducia in Sottil, mandando la squadra in ritiro per rafforzare lo spirito di gruppo e cercare un punto di svolta. Tra le ipotesi possibili per invertire la rotta, figura anche un possibile cambio di modulo, con il passaggio a una difesa a quattro, che potrebbe rivelarsi una chiave importante per rilanciare la stagione e avvicinare la squadra alle posizioni di vertice.

TuttoMercatoWeb riporta che secondo Telenord, la gara contro il Palermo rappresenterà un banco di prova cruciale per Sottil, chiamato a ottenere un risultato positivo per placare le critiche e dare nuova linfa alla squadra in vista della seconda metà di campionato. La capacità del tecnico di gestire le difficoltà e proporre soluzioni tattiche efficaci sarà determinante per il suo futuro sulla panchina blucerchiata.