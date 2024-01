Palermo, Ceccaroni: “Crisi servirà, ora più attenzione. Tifosi top, Cittadella…”

La sua assenza, al pari di quella di Lucioni, ha pesato sensibilmente sul rendimento e la solidità della retroguardia rosanero. Pietro Ceccaroni, insieme all'esperto leader difensivo ex Frosinone, aveva formato un binomio quasi imperforabile nel cuore della difesa del Palermo nelle prime otto giornate di campionato. Quindi la crisi e la flessione generale, collettiva, individuale e di reparto, che ha zavorrato ll girone d'andata della squadra di Corini. Una striscia sconfortante di sei punti in otto gare ed una serie di prestazioni a dir poco opache che hanno fatto scivolare la compagine rosanero in classifica, generando mugugni, delusione e tanta perplessità tra i tifosi. Poi la provvidenziale reazione, tecnica, mentale e caratteriale della formazione siciliana, che ha chiuso in crescendo il girone d'andata con otto punti in quattro match e due vittorie consecutive al Barbera contro Pisa e Cremonese. Terreno parzialmente recuperato sulle dirette contendenti alla promozione e secondo posto che dista appena tre lunghezze con ancora un girone di ritorno da disputare. Ceccaroni, tra i giocatori più esperti all'interno dello spogliatoio rosanero, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tgs, a pochi giorni dal match del Tombolato contro il Cittadella che vedrà il Palermo tornare in campo dopo la sosta invernale del campionato cadetto.

"Nelle ultime quattro partite abbiamo fatto gare di grande spessore contro squadre molto forti . Ovviamente a me personalmente, visto il mio ruolo, ma credo obiettivamente a tutta la squadra, non fa piacere subire così tanti gol, però è anche vero che abbiamo creato tanto, abbiamo realizzato tante reti. Questo è sicuramente un segnale positivo per il ritorno. Dobbiamo essere più attenti nei particolari, perché credo che in queste partite non abbiamo, eccetto nella sfida del Tardini contro il Parma, concesso un po’di più delle altre. Abbiamo concesso relativamente poco e siamo stati puniti sempre. Credo che sia un fattore un po’casuale, perché, nell'ultimo periodo, abbiamo fatto grandi partite sia in casa che fuori In certi episodi fuori magari siamo stati un po’più fortunati, quando in casa magari in certe partite ci è mancato un pizzico di buona sorte nei momenti chiave. Un bilancio? Sono un po’dispiaciuto personalmente per essere stato fuori un po’ di tempo, però mi è servito per lavorare bene e cercare di dare una mano alla squadra quando sono stato chiamato in causa. Abbiamo passato un momento difficile. Credo che questo ci servirà per il proseguo della stagione. Tifosi? Sicuramente in trasferta vedere così tanta gente che viene a sostenerci fa davvero piacere. Quando il Barbera è pieno, è veramente un’emozione unica giocare. Quando poi arrivano anche i risultati è veramente bellissimo festeggiare con loro. Cittadella? Sappiamo che la Serie B è molto tosta e difficile. Loro sono una squadra in salute che ha chiuso alla grande il girone d’andata. Lì affronteremo col solito spirito, atteggiamento giusto e cercheremo di dare tutto in campo. Sicuramente le pressioni qui a Palermo sono maggiori rispetto a quelle che possono essere a Cittadella, credo, però siano una scuola ed un modello che lavora bene da anni, quindi non è di certo una sorpresa trovarli in quelle posizioni di classifica.. Sono molto organizzati, una squadra che non ti fa giocare bene, ma noi nelle ultime partite abbiamo fatto vedere il nostro valore".