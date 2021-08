Palermo, c’è attesa per la nuova stagione: il 9 agosto il sorteggio dei calendari

Nella giornata di lunedì alle ore 19.00 verranno sorteggiati i calendari validi per la stagione 2021/22 di Serie C

Il Palermo strizza l'0cchiolino alla nuova stagione che avrà inizio il 21 agosto con il primo turno di Coppa Italia e anticiperà di una settimana l'avvio del campionato di Serie C. I rosanero guidati da mister Giacomo Filippi scalpitano e non vedono l'ora si ricominci, la voglia di rivalsa è davvero tanta e lo si è visto durante l'intera durata del ritiro in quel di San Gregorio Magno. Intanto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha confermato che il prossimo 9 agosto (lunedì) alle ore 19.00 verranno sorteggiati i calendari in vista della stagione 2021/22. Calendari che seguiremo in diretta Live su Mediagol.it. Lo stesso numero uno della Lega Pro ha confermato che per accedere allo stadio servirà essere muniti di Green Pass, in caso contrario non si potrà accedere negli impianti sportivi. Da capire ancora quanto pubblico potranno ospitare, bisogna valutare se aprire al 100% oppure se limitare il tutto al 50% come al momento si è deciso. In diverse zone d'Europa hanno deciso di optare per l'apertura totale (vedi Ungheria), ma l'Italia non ha ancora preso una decisione in tal senso. Nel frattempo ci si concentra per il prossimo campionato che vedrà il Palermo impegnato in un girone come di consueto ostico come quello C di Serie C. Si attende ancora l'ufficialità per quanto concerne la composizione del raggruppamento del sud dovrebbero essere queste le squadre partecipanti, a meno di sorprese dell'ultimo minuto legate a decisioni federali.