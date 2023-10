Palermo, c’è attesa nella cooperativa del gol: Da Vasic a Di Mariano. Ecco i nomi

Un Palermo con tanti goleador: eppure ne mancano all’appello. Da Francesco Di Mariano al giovane Vasic, arrivato in estate dal Padova.

Il Palermo è la squadra che in questo campionato di Serie B arriva al gol con giocatori diversi. Ben undici rosanero, in appena 8 partite: tantissimi. Basti pensare che la passata stagione, nel girone d’andata furono soltanto 6 i giocatori del club rosanero ad esultare per un gol.

Il Focus de "La Gazzetta dello Sport" punta i riflettori su due profili in particolare: Francesco Di Mariano e Aljosa Vasic, entrambi giocatori ancora a secco di reti, nonostante le diverse partite giocate. "La giovane mezzala serba è tenuta in grande considerazione da Corini, come testimoniano presenze (7 su 8, di cui 4 da titolare) e minutaggio accumulato. Vasic non ha solo gamba e fisico, ma anche un grande facilità di inserimento che l’anno scorso col Padova ne ha fatto uno dei centrocampisti più prolifici dell’intera Serie C: 8 i gol nel suo primo campionato da protagonista tra i professionisti, tutti su azione, con 4 assist a completare uno score di tutto rispetto. Numeri che ne hanno fatto uno dei principali obiettivi del Palermo quest’estate". Sottolinea la rosea.

Invece, per quanto concerne il numero 10 rosanero, c'è già stata un occasione incredibile per sbloccarsi, la stessa che avrebbe dato un sapore ancora più dolce alla classifica del Palermo. "Suo il tiro (alto) dagli undici metri che a Bari avrebbe potuto dare la prima vittoria e che invece si tramutò nella prima amarezza, dato che il Palermo giocò per quasi quaranta minuti in doppia superiorità numerica. Anche Di Mariano ha una certa confidenza con il gol, pur non essendo un bomber da doppia cifra. Lo dice la sua carriera: 4 i gol la passata stagione, la prima in rosanero; 8 il suo record personale, a Venezia, campionato 2018-19. L’esterno palermitano spera di rientrare presto e iscriversi alla lista dei giocatori andati in gol". Chiosa "La Gazzetta dello Sport".

