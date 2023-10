Italia-Malta, Il Mattino: “Raspadori l’attaccante moderno di Spalletti”

L' Italia si appresta a sfidare Malta , nel match valido per la settima giornata del girone C di Qualificazione ad Euro 2024 . La disputa tra le due Nazionali è in programma questa sera - al San Nicola di Bari - a partire dalle ore 20.45.

L'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino" rimarca come l'assenza di due centravanti di ruolo come Ciro Immobile e Mateo Retegui possa pesare ai fini della ricerca del gol. D'altro canto, il CT Luciano Spalletti si è assicurato la presenza di due profili importanti come Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Con il primo favorito sul secondo, reduce da un infortunio. Infatti, l'attaccante in forza al Napoli, oltre che ad essere candidato per una maglia da titolare, è il profilo che garantisce mobilità e più modernità nell'interpretazione del ruolo. Senza dimenticare che il tecnico azzurro lo conosce, avendolo allenato nella scorsa stagione nella formazione partenopea, poi divenuta Campione d'Italia.