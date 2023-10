Scommesse, Corona: “Calcio italiano potrebbe chiudere. Serie B? Coinvolti giocatori”

Sulla su fonte: "Ci sono due procure impegnate sulla vicenda, non solo quella di Torino, ma per ora non posso dire di più, è una cosa troppo grave. La mia fonte di origini peruviane? Non è assolutamente vero, è una c…a enorme, è una fonte italiana . Fate attenzione a tutte le fake news che gireranno adesso, così è troppo semplice buttare tutto nel calderone".

Chiosa di Corona in merito a quali calciatori possano risultare coinvolti nella vicenda delle scommesse: "Quanti giocatori di Serie A sono coinvolti? Un bel po’. Di Serie B e Serie C, non ne parliamo proprio. La cosa grave è che qui non siamo ai tempi di Vallettopoli e altre cose del genere, parliamo di bravi ragazzi. Non lo fanno per soldi, lo fanno per adrenalina, è una malattia. Siamo a livelli di una ludopatia gravissima, gente che si gioca milioni di euro con quello che guadagna non è normale”.