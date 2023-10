Calcio e scommesse, Zalewski è il giocatore della Roma coinvolto secondo Corona

In mattinata, Fabrizio Corona aveva annunciato che nel primo pomeriggio avrebbe rivelato il nome di un giocatore della Roma scommettitore. Si tratta dell'esterno polacco, Nicola Zalewski.

Fabrizio Corona ha annunciato il nome di un calciatore legato allo scandalo calcio e scommesse che avrebbe coinvolto un tesserato della AS Roma.

L'ex paparazzo, attraverso il suo sito Dillingernews, ha puntato il dito su Nicola Zalewski, esterno polacco della formazione giallorossa allenata da José Mourinho. Per il momento non sembrerebbero esserci conferme, con le indagini che stanno parallelamente proseguendo per quanto riguarda Nicolò Zaniolo.