Palermo, CdS: “Barbera da record, chance per Aurelio e dubbio Di Mariano-Insigne”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come la sfida di oggi, seppur non decisiva per la promozione, abbia comunque un peso notevole nella stagione di entrambe le squadre. Grande attesa da parte del pubblico rosanero: è probabile che venga stabilito il nuovo record stagionale di presenze in Serie B, superando i 30.000 spettatori. Corini deve fare a meno di Lund: il giocatore è ko per un sovraccarico muscolare e il tecnico non vuole forzare il suo rientro. Al suo posto, sulla fascia sinistra, dovrebbe giocare Aurelio. Nessuna altra novità di formazione: Corini non ha annunciato altri cambi rispetto alla squadra che ha battuto la Feralpisalò. Il tecnico ha escluso l'utilizzo di Coulibaly e ha ribadito la sua filosofia di procedere per mini obiettivi, senza guardare troppo lontano. Di Mariano favorito su Insigne: in avanti, Di Mariano dovrebbe essere favorito su Insigne per la sua maggiore attitudine alla fase di copertura, soprattutto nella zona dove il Como è più pericoloso. Como senza Cutrone: il Como si presenterà al Barbera senza Cutrone, infortunato. In attacco, agiranno tre trequartisti alle spalle di Gabrielloni.