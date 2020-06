Palermo: cda infuocato, Di Piazza prova a ricucire, Mirri fredda lo zio d’America

Di Piazza e Mirri, volano gli stracci.

Poco più di un’ora di assemblea, terminata intorno alle 19.00. Nel mezzo il chiarimento di fuoco tra i soci del Palermo Calcio.

Secondo indiscrezioni di Mediagol.it l’imprenditore italo-americano, detentore del 40% delle quote del Palermo, in collegamento video da New York, dopo aver spiegato le ragioni delle recenti prese di posizione, avrebbe provato la strada della diplomazia, facendo un passo indietro e dando la propria disponibilità a tornare vice presidente.

Negativa la risposta di Dario Mirri che non ha accolto la proposta del socio dimissionario.

Questo – in sintesi – l’argomento più atteso della giornata, per capire anche verso quale direzione andrà il futuro de Palermo, con una parte di tifosi sui social speranzosi nella e

Lo scorso 26 maggio, infatti, lo stesso Di Piazza nel corso del Cda aveva comunicato le proprie dimissioni da vice-presidente rosanero, già anticipate circa dieci giorni prima ai soci di maggioranza.

Durante l’odierna assemblea svoltasi nel pomeriggio, però, a sorpresa è arrivato il tentativo di ricucire da parte dell’ex vice-presidente.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO