Palermo-Catanzaro, Vivarini: “Vogliamo fare risultato. Ci attende gara proibitiva”

“Abbiamo ritrovato lo spirito giusto e quella spensieratezza che ci serve per giocare la palla. La vittoria nel derby ci ha ridato forza e speriamo di metterla in campo a Palermo per fare risultato. A Palermo ci attende una partita proibitiva contro una squadra allestita per traguardi importanti, ma ce la giocheremo come sappiamo. Il Palermo viene da risultati negativi e quindi ci aspettiamo una squadra determinata a ottenere il risultato. Servirà grande attenzione”.